Мобилизация в Украине: что и для каких украинцев изменится с 1 августа

В Украине продолжается мобилизация, объявленная в результате полномасштабного вторжения РФ. С 1 августа определенную категорию военнослужащих ждут изменения.

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С 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников / коллаж фото УНИАН и ТСН

В Украине по-прежнему продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора России. С 1 августа определенную категорию военнослужащих ВСУ ждут изменения. Об этом сообщает портал "24 канал".

Начиная с 1 августа срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. Военнослужащие срочной службы, срок службы которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Кроме того, с 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.

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Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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