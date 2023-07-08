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Как правильно оформить отсрочку от мобилизации: что нужно делать

Дмитрий Видоменко
8 июля 2023, 08:58 обновлено 8 июля, 08:58
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Есть вполне конкретный перечень действий по поводу того, как получить отсрочку от военной службы во время военного положения.
Повестка, отсрочка
Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, обязательно нужно прибыть в ТЦК / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Во время военного положения все украинские мужчины 18-60 лет считаются военнообязанными, однако часть из них имеет право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает портал ТСН.

Право на отсрочку от мобилизации есть у тех, кто отвечает хотя бы одному условию статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Но говорят специалист, реализовать данное право можно тогда, когда военнообязанный прибудет по повестке в ТЦК (в просторечии – военкомат) для уточнения учетных данных.

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Как оформить отсрочку в военкомате

Для подтверждения права на отсрочку следует предоставить ТЦК документы о:

  • семейном положении;
  • состоянии здоровья;
  • работе или бронировании на работе.

Если человека впервые вызывают в ТЦК, его работникам следует:

  • проверить в списке статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на каком основании он имеет право на отсрочку;
  • собрать необходимые документы, которые подтверждают право на отсрочку. Список этих документов для конкретного случая нигде не указан, однако можно уточнить в ТЦК или у юристов. В то же время у ТЦК может быть неполный список документов;
  • подготовить по несколько (обязательно заверенных нотариусом) копий документов, подтверждающих право на отсрочку;
  • явиться в ТЦК по повестке и уточнить данные о себе, подать заявление на отсрочку и пакет подтверждающих ее документов.

Далее, в заявлении на отсрочку следует указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23, дату и подпись.

После этого в ТЦК заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции. Далее комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки. После принятия решения лицо вызывается в ТЦК для получения выписки из книги протоколов. В этой выписке указаны ФИО человека, дата рождения, основания отсрочки, номер и дата протокола отсрочки, ФИО и подписи членов комиссии.

Военнообязанному должны выдать на руки справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении – именно этот документ предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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