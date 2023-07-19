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Путин поставил более 5 условий Украине для возобновления "зерновой сделки"

Мария Тупик
19 июля 2023, 21:50 обновлено 19 июля, 21:54
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По словам Путина, должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса и разблокированы российские активы.
Путин, зерновая сделка
Путин заявил условия для зерновой сделки / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Министерство аграрной политики

После массированного ракетного удара по портам в Одессе, где было уничтожено 60 тонн зерна, диктатор РФ Владимир Путин озвучил свои условия для возобновления зерновой сделки.

Путин уверяет, что "готов рассмотреть" возвращение к соглашению, если "будут реализованы все без исключения… принципы участия РФ".

Среди этих условий Путин, в частности, назвал:

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  • вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки,
  • снятие препятствий для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

"В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT", - сказал Путин, напомнив тем самым об отвергнутых Москвой предложениях подключить к SWIFT не сам базовый банк для экспорта зерна, Россельхозбанк, а некую его "дочку", которая была бы создана специально для этих целей.

Также речь идет о возобновлении поставок в РФ запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, решении вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечении логистики продовольственных поставок и "беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства".

В том числе, должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса и разблокированы российские активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью, напомнил Путин.

"Наконец, базовое условие России для возвращения к сделке - восстановление ее изначальной гуманитарной сути", - заключил он. "Как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся", - сказал он.

Путин угрожает Украине из-за зерновой сделки
Путин угрожает Украине из-за зерновой сделки / скриншот

Смотрите видео, какие условия выдвинул Путин для продления "зернового соглашения":

Россия вышла из зернового соглашения

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ.

Украина предложила Турции продолжить "зерновую сделку" без участия Москвы. Пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков прокомментировал, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

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