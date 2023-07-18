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Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ

Юлия Куришко
18 июля 2023, 14:22 обновлено 18 июля, 14:34
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"Если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться", - считает Песков.
Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление 'зернового соглашения' без РФ
РФ угрожает сторонам, которые решатся на продление "зерновой сделки" без участия России / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина предложила Турции продолжить "зерновую сделку" без участия Москвы. Пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков прокомментировал, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

"Здесь, безусловно, вопрос, который требует комментария со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", - добавил пресс-секретарь Путина, передает Европейская правда.

По его словам, в этом вопросе Россия "не может сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать".

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Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшего бессовестным решение РФ выйти из" зернового соглашения", Песков отметил, что"в этом случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств - это не вина генсека Гутерриша и ООН".

"Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности и высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран", - добавил он.

Россия вышла из зернового соглашения: что известно

Напомним, что 13 июля Владимир Путин пригрозил остановить участие России в "зерновой сделке". Как заявил диктатор журналистам российских пропагандистских каналов, в случае, если мир не согласится на условия его страны, то "зерновой сделки" не будет.

Вместо этого в Китае хотят сотрудничать и продолжить "зерновое соглашение". Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на продление зернового соглашения. Европейская комиссия помогает ООН и Турции в попытках продлить зерновое соглашение и готова "изучить все решения".

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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