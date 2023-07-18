"Три важных вопроса": Зеленский созвал все военное руководство на Ставку

На ставке также заслушали ситуацию на поле боя от командующего ВСУ Валерия Залужного.

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Владимир Зеленский созвал Ставку / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Сегодня, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Сообщается, что на Ставке рассматривался вопрос "зерновой инициативы".

"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа - логистика поставок и защита прибрежного региона", - написал президент в соцсети.

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На заседании Ставки заслушали доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими дронами.

Кроме того, представители Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки доложили о планах противника.

На ставке также заслушали ситуацию на поле боя от командующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Министр обороны Алексей Резников и командующий Силами логистики Олег Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.

Прекращение зернового соглашения - что известно

17 июля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому договору" фактически прекращены.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы соглашение продолжалось. Он планирует обсудить инициативу на встрече с диктатором в августе.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход России из "зерновой сделки" 17 июля..

По словам Зеленского, существовало два договора: один - между ООН, Турцией и Россией, другой - между Украиной, Турцией и ООН. Следовательно, Россия срывает свои договоренности не с Украиной, а с президентом Турции и Генсеком ООН.

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