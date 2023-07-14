Эрдоган раскрыл, что Путин согласился на продление зернового соглашения - AFР

В СМИ сообщают, что Путин согласился на продление зернового соглашения.

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Путин согласился на продление зернового соглашения / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление зернового соглашения.

По данным AFP, 14 июля турецкий президент Эрдоган заявил, что согласовал с президентом России продление соглашения, которое позволяет экспорт украинского зерна Черным морем.

Как сообщили в Reuters, выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что соглашение будет продлено с нынешнего конечного срока 17 июля в результате усилий ООН и Турции. Европейская комиссия помогает ООН и Турции в попытках продлить зерновое соглашение и готова "изучить все решения", заявили в ЕС днем ранее.

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Президент Турции о войне в Украине

Напомним, что Эрдоган подчеркнул, что окончание войны миром поспособствует вступлению Украины в НАТО. Власти Турции в достаточной мере верят в упрощение вступления Украины в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину. Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.

Эрдоган созвонился с Путиным из-за войны и заговорил о переговорах с Украиной . Президент Турции отметил, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров

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