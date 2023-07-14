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"Комментарии были искажены": Уоллес оправдался после резкого заявления в сторону Украины

Юлия Куришко
14 июля 2023, 17:02 обновлено 14 июля, 17:10
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Министр обороны Британии отметил, что некоторые его комментарии перекрутили.
'Комментарии были искажены': Уоллес оправдался после резкого заявления в сторону Украины
Уоллес оправдался за свое резкое выражение о благодарности Британии / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Министр обороны Британии Бен Уоллес оправдался за свою последнюю речь в сторону Украины о том, что он "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за ту помощь, которую оказывает его страна.

На своей странице в Facebook министр обороны отметил, что некоторые его комментарии перекрутили и не правильно поняли.

"Мои комментарии о том, как лучше поддержать Украину, вызвали большой интерес, а некоторые из них были искажены", - подчеркнул Уоллес.

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По его словам, он человек, который был в авангарде мобилизации поддержки Украины. Он обсуждал вызовы, которые могут возникнуть во время работы над поставкой Украине того оружия, которое поможет ей одержать победу.

"Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании", - пишет министр в Facebook.

Уоллес подчеркнул, что ему повезло, что население Великобритании и все партии в парламенте поддерживают усилия по оказанию помощи Украине. Рейтинги поддержки Украины в Британии являются одними из самых высоких в Европе - более 70%

Министр отметил, что его комментарии пытались отразить то, что важно говорить не только между собой но и с обычными людьми, которых еще надо убедить в необходимости поставок оружия Украине.

Уоллес сказал, что лично будет продолжать поддерживать Украину до конца, столько, сколько потребуется.

Но он добавил, что национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украине и Великобритании нужно продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу.

Военная помощь от Британии

Напомним, что Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Украине дадут средства на ремонт оборудования и новый военный реабилитационный центр, а также боеприпасы к Challenger 2, более 70 боевых машин и тому подобное.

Сунак и Британия поддерживают вступление Украины в НАТО. Великобритания готова работать с Соединенными Штатами и другими союзниками на Западе для того, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс.

Британия объявила о знаковой финансовой поддержке для Украины на 3 млрд долларов. Будет запущен новый британо-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, оказана поддержка "зеленой" энергетике и многое другое.

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