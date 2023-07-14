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На 1,7 км: защитники Украины рванули вперед на Мелитопольском направлении

Алёна Воронина
14 июля 2023, 13:05 обновлено 14 июля, 13:06
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Украинские воины продвинулись на юг и юго-восток на указанном направлении. Двигаться вперед приходится в очень тяжелых условиях.
Николай Уршалович, украинские военные
Защитники Украины продвинулись на Мелитопольском направлении/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 ОМБр Романа Великого

Бойцам Национальной гвардии Украины удалось продвинуться на 1700 м за неделю на Мелитопольском направлении. Украинским воинам приходится двигаться в тяжелых условиях – российские оккупанты провели на этой местности плотное минирование, а также постоянно обстреливают защитников Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга. Он отмечает, что продвижение в этом направлении произошло на юг и юго-восток.

Он отметил, что подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступление на этом направлении.

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"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м на юг и юго-восток. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только в течение прошедшей недели", – рассказал Уршалович.

Он добавил, что российские захватчики пытались вести контрнаступательные действия, чтобы восстановить утраченное положение, но не добились успеха.

Кто такой Николай Уршалович

Николай Уршалович - полковник, заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины.

Участвовал в боях за освобождение Славянска, в зоне боевых действий находился с начала июня по август 2014-го. 19 июля 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени, 25 марта 2020 года — медалью "За военную службу Украине", пишет Википедия.

Ситуация на фронте

В ВСУ отметили, что Бердянск и Мелитополь – больше не тыл оккупантов РФ. Силы обороны Украины ставят перед собой задачу выхода к побережью Азовского моря, сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успешных действиях украинских сил в районе Бахмута Донецкой области. Оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. ВСУ продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, рассказал Ковалев.

Напомним, представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый отметил, что благодаря кассетным боеприпасам, которые предоставят страны-партнеры, Украина сможет дать оккупантам агрессора России достойный ответ на поле боя. Череватый подчеркнул: "пусть Россия знает, что за всё приходит расплата".

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