Мощный удар ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под Бахмутом

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успешных действиях украинских сил в районе Бахмута Донецкой области.
По его словам, ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута. "На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул спикер Генштаба в эфире информационного телемарафона.
Вместе с тем он уточнил, что оккупационные войска РФ атакуют на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Несмотря на то, что продолжаются тяжелые бои, но ВСУ отбивают штурмы.
Ковалев добавил, что ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, причем украинские военные имеют определенные успехи и закрепляются на позициях.
Он отметил, что ВСУ также продолжают работать артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты в свою очередь перебрасывают резервы техники и живой силы.
Кто такой Андрей Ковалев
Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.
Ситуация вокруг Бахмута
Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге.
Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев.
Также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57/72 отдельных мотострелковых бригад оккупантов.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.
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