ВСУ – о кассетных боеприпасах: пусть Россия знает, что за все приходит расплата

Благодаря странам-партнерам Украина сможет дать оккупантам агрессора России достойный ответ на поле боя, сказал спикер ВСУ Сергей Череватый.

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Войска России используют против Украины кассетные боеприпасы с 2014 года - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Минобороны РФ

Оккупационные войска России в рамках войн против Ичкерии, Сирии и Украины систематически использовали кассетные боеприпасы. Они применяют их, нанося удары из реактивных систем залпового огня Смерч и Ураган. Теперь, благодаря странам-партнерам, у ВСУ будет возможность адекватно отвечать им на такие действия. Об этом заявил представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские захватчики использовали кассетные боеприпасы в рамках нескольких войн, в том числе и против Украины.

"Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами. Это для них стала практика. Начиная с войны против Ичкерии, в Сирии, с начала "гибридной войны" 2014 года и затем полномасштабного вторжения в 2022 году", - отметил Череватый.

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По его словам, захватчики применяют кассетные боеприпасы для ударов из РСЗО Смерч и Ураган. Бьют по украинским позициям и мирным городам. Теперь, благодаря странам-партнерам, Украина ответит на такие действия.

"В первую очередь они бьют ими из таких реактивных систем залпового огня как "Смерч" и "Ураган". Они бьют по нашим позициям и мирным городам кассетными боеприпасами. Поэтому на все приходит время расплаты. Благодаря нашим партнерам и в нас появится возможность адекватно им (оккупантам) отвечать", - подчеркнул Сергей Череватый.

Кассетные боеприпасы для Украины

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля заявил, что ВСУ вооружат кассетными боеприпасами. По его словам, Украина нуждается в таком вооружении для усиления контрнаступательной операции.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что кассетные боеприпасы изменят правила игры на поле боя. Как полагает министр, вооружения помогут ВСУ освободить оккупированные территории.

Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал о том, что Украина уже получила кассетные боеприпасы. Пока ВСУ их не использовали, однако вооружения должны усилить украинские войска в рамках сражений с российскими оккупантами.

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