"Кассетные боеприпасы изменят правила игры": Резников о мощном оружии для ВСУ

Украина получила ранее 155-миллиметровые артиллерийские системы и это изменило правила игры, напомнил министр обороны.

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Алексей Резников прокомментировал передачу Украине кассетных боеприпасов / коллаж Главред, фото УНИАН и Us air force

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию вокруг передачи США Украине кассетных боеприпасов.

Отвечая на критику некоторых стран по этому поводу, он подчеркнул, что передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ, пишет Politico.

Глава Минобороны напомнил о том, что Украина получила в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы и это изменило правила игры.

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"В июле мы получили различные типы реактивных систем залпового огня — это стало следующим изменением правил игры. Я надеюсь, что кассетные боеприпасы будут следующим game changer в качестве оружия или боеприпасов для освобождения наших временно оккупированных территорий", — сказал он.

В то же время Резников добавил, что их применение будет ограничено негородскими районами на территории Украины. По его словам, партнеры Украины также будут проинформированы о применении и действии кассетного оружия.

Кассетные боеприпасы для Украины

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

CNN ранее сообщал, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.​

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