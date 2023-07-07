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"Они нужны украинцам": Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ

Алексей Тесля
7 июля 2023, 23:59 обновлено 8 июля, 00:04
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Решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, подчеркнул президент США.
байден
Джо Байден высказался насчет кассетных боеприпасов для Украины / president.gov.ua, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал предоставление американской стороной Украине кассетных боеприпасов.

Байден заявил CNN, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

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Подробности передачи Украине кассетных боеприпасов

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль объяснил, почему США решили передать Украине кассетные боеприпасы: "Первая причина – неотложность момента. Украинцы в разгаре контрнаступления. Оно было достаточно изнурительным, потому что россияне имели полгода для укрепления обороны. И оборона, которую Россия выстроила на востоке и юге, – сложная. Для любого войска было бы сложно ее прорвать".

По словам чиновника, из-за этих обстоятельств Украина тратит значительно больше артиллерийских снарядов, чем ей могут предоставить союзники, и это может помешать им вести боевые действия и продвигаться в рамках контрнаступления.

Во-вторых, подчеркнул Каль, решение о предоставлении кассетных снарядов – не постоянное, а служит скорее "мостом" до момента, пока США и союзники не создадут достаточных мощностей для производства обычных 155-мм артиллерийских снарядов.

"И в-третьих, есть стратегический момент. У Путина есть "теория победы" – что он всех "переждет": украинцев, США, европейцев, международное сообщество – и просто напролом проложит себе путь. Потерпев провал в своем блицкриге, теперь он играет в длинную", – добавил замглавы Пентагона, отметив, что этого нельзя допустить.

Кассетные боеприпасы для Украины

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

CNN ранее сообщал, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.​

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

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