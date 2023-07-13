"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

Украина еще не использовала кассетные боеприпасы, но уже их получила от американских союзников, заявил бригадный генерал Александр Тарнавский.

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Решение об использовании кассетных боеприпасов будет принимать выше командование ВСУ / коллаж Главред, фото US Air Force / 14 ОМБр имени Романа Великого

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против страны-агрессора России. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью американскому телеканалу CNN.

"Мы только что получили их (кассетные боеприпасы – Главред), мы их еще не использовали, но они могут коренным образом изменить (ситуацию на поле боя – Главред)", – сказал он.

Тарнавский отметил, что российские оккупанты понимают – после получения этих боеприпасов Украина будет иметь преимущества.

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"Враг откажется от позиций в той местности, где можно их использовать", – сказал он.

По словам Тарнавского, решение о том, на каких участках можно применять кассетные снаряды, будет принимать высшее командование ВСУ.

Генерал также отметил, что США наложили ограничения по использованию боеприпасов – те нельзя использовать в густонаселенных районах (даже если они оккупированы российскими войсками).

"Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены", – подытожил Тарнавский.

Кассетные боеприпасы для Украины

Президент США Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Отметим, Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

Позднее министр обороны США Ллойд Остин обосновал решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы тяжелыми боями, которые сейчас ведут ВСУ против русских оккупантов.

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