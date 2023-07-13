Руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что кассетные боеприпасы помогут Украине защитить свою территорию.

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Руководитель Пентагона Ллойд Остин прокомментировал актуальную тему кассетных боеприпасов / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Министр обороны США Ллойд Остин обосновал решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы тяжелыми боями, которые сейчас ведут ВСУ против русских оккупантов. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно сражаются, чтобы защитить свою суверенную территорию. Вы знаете, они не просят боеприпасы для вторжения – в другую страну, как это сделали русские, которые с самого начала применяли кассетные боеприпасы", – сказал Остин.

По словам руководителя Пентагона, украинские офицеры взяли на себя обязательства использовать данные боеприпасы исключительно в "надлежащих местах", а не в населенных пунктах.

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"Они будут записывать места, где они их используют, и будут уделять приоритетное внимание усилиям по разминированию. И мы им в этом поможем, в тех местах, где нам дадут условия", - сказал он.

На вопрос журналиста CNN, сколько времени потребуется Пентагону для поставки кассетных боеприпасов ВСУ, Остин сказал, что сперва надо убедиться, что "Украина сможет оставаться успешной в своей борьбе". И поэтому он пока не будет "предполагать, сколько времени это займет".

"Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что у них есть все, что нужно, чтобы продолжать оказывать поддержку", - сказал Остин.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Кассетные боеприпасы для Украины

Президент США Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Отметим, Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

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