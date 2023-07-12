Зеленский сделал заявление, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

Украина защищается без использования соответствующего оружия по территории других государств, сказал президент.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-kak-vsu-budut-primenyat-kassetnye-boepripasy-10485088.html Ссылка скопирована

Зеленский о кассетных снарядах для Украины / Коллаж Главред, фото ОП, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в Вильнюсе заявил, что российские военные бьют кассетными снарядами по территории Украины, убивая мирных людей.

По словам президента, Украина будет использовать боеприпасы только по военным целям захватчиков на временно оккупированных территориях.

При этом Зеленский поблагодарил президента США за решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Он осознает, что это вызов для США и Конгресса. Также есть люди, которые не разделяют эту поддержку.

видео дня

"Что касается кассетных снарядов. Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия постоянно использует кассетные снаряды на нашей территории, убивает наших людей. Ту помощь, которую мы можем получить от США по кассетным снарядам, это для использования сугубо по военным целям, сугубо на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в этом вопросе должна быть справедливость. Он добавил, что Украина защищается без использования соответствующего оружия по территории других государств.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Отметим, Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

Читайте также: