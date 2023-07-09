'Уничтожать только оккупантов': в ВСУ рассказали, как будут бить кассетными боеприпасами

Кассетные боеприпасы будут наносить сокрушительный удар по оккупантам, что приведет к большим у них потерям.

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Гуменюк объяснила, как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что кассетные боеприпасы будут полезными для Украины в отпоре российской агрессии.

"Использование этих боеприпасов и рассмотрение этой ситуации со стороны мирового сообщества говорит о высоком уровне доверия нашей армии и понимания, что максимальное соблюдение принципов международного гуманитарного права будет осуществлено. Мы не укрываем ковровым способом там, где есть местное население, где могут пострадать гражданские", - об этом она сообщила в эфире телемарафона "Єдині новини".

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что эти боеприпасы будут использованы, в частности, для того, чтобы выставить баланс сил.

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"Мы имеем дело с армией, которая превышает нашу по количеству, имеем дело со страной-террористкой, где население в 5 раз больше. Скорее всего, использование этих снарядов будет характерно для открытых территорий-там, где будут вестись боевые действия за конкретные территории и продвижение. Что касается непосредственно нашей линии фронта сейчас, это река Днепр, и ее особенность заключается в том, чтобы сохранить местное население, которое находится на той стороне, но выбить врага как можно дальше. Для нас сейчас важнее высокоточное оружие, которое позволит уничтожать только оккупантов", - сказала она.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

Сырский раскрыл, что ВСУ смогут освободить Бахмут. События на фронте развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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