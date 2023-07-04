Продвинулись на 2 километра: ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении

Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории и выбивать россиян с позиций.

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ВСУ контрнаступают на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

Как сообщил в Facebook Валерий Шершень, украинские военные продвинулись в глубину обороны врага на два километра.

"На Таврическом направлении силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение вглубь врага до двух километров", - сообщил он.

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По данным представителя ВСУ, силы обороны закрепляются на занятых рубежах. В свою очередь, оккупанты оказывают сопротивление. Впрочем, ВСУ системно давят на определенные участки фронта.

"Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", - подчеркнул Шершень.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что на Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра. На флангах вокруг Бахмута за сутки силы оброны продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров.

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут. Силы обороны Украины продвинулись на юге и востоке на глубину фронта от 1,2 до 1,5 километров, выгрызая у врага каждый метр, сказала Анна Маляр.

ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте. Подразделения Вооруженных сил Украины захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и продолжают широкое наступление в этом районе.

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