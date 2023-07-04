Залужный на место проштрафившегося одесского военкома назначил боевого офицера

Полковник Александр Охрименко до этого назначения был командиром 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

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Главком ВСУ Валерий Залужный назначил полковника Александра Охрименко одесским военкомом / коллаж Главред, фото УНИАН и Суспильне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования (в просторечии ‒ военкомата). Им стал боевой офицер, полковник ВСУ Александр Охрименко. Об этом главком Залужный сообщил в своем канале в мессенджере Telegram.

По его словам, полковник Охрименко до этого назначения был командиром 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Александр — боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и родине", — написал Залужный.

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Скандал с одесским военкомом

Издание "УП" выпустило расследование "Батальон Испания". В нем шла речь о том, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. В отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.

В начале мая правоохранительные органы возбудили дело, военкома подозревали в массовой продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Позже стало известно, что Зеленский на заседании Ставки лично поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома. ГБР расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

28 июня спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила о том, что Борисов уволен со своей должности.

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