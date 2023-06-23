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"Дал срочное поручение Залужному": Зеленский собрал важную Ставку

Алина Дембицкая
23 июня 2023, 19:24 обновлено 23 июня, 19:24
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Во время заседания, в частности, обсуждались вопросы оборонительно-наступательных операций.
Зеленый, Залужный
Зеленский собрал важную Ставку / Коллаж: Главред, фото : president.gov.ua, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщил глава государства в Telegram, во время заседания обсуждались вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК.

Кроме того, президент поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова, у которого журналисты нашли недвижимость на миллионы долларов в Испании.

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"Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить из должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал Зеленский.

Также украинский гарант дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и НАПК для проверки всех военкомов в каждом регионе Украины.

Скандал вокруг одесского военкома

Как сообщал Главред, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Журналисты выяснили, что семья начальника военкомата в Одессе Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на побережье Испании недвижимость и машины на миллионы долларов.

Позже в ВСУ отреагировали на скандал с Борисовым. Была назначена проверка, на время которой военкома отстранили от исполнения служебных обязанностей. Военкома подозревают в том, что он мог брать взятки за "белые билеты" для призывников.

Впоследствии Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ. Владимир Зеленский дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному, заявил глава Минобороны Украины.

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