Семья одесского военкома приобрела в Испании виллу и машины на миллионы долларов

Недвижимость в Испании Одесский военком зарегистрировал на свою мать-пенсионерку.

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Одесский военком приобрел имение в Испании / коллаж: Главред, фото: Telegram / Игорь Мосийчук, скриншот Youtube

Семья начальника военкомата в Одессе Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на побережье Испании недвижимость и машины на миллионы долларов.

Борисов, работающий в военкомате от 1996 года, в телефонном разговоре с изданием Украинская правда сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет, а после слов о выдержках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он "не влезает в эти дела".

Также он подчеркнул, что"не в курсе, приобрели ли его родные недвижимость на испанском побережье".

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"Я ничего не приобрел, я уже давал объяснения", - сказал Борисов.

По его словам, жена должна была рассказать ему об этом позже, а сейчас занимается документацией. Что касается машины тещи, Борисов заявил, что она "продала старую машину и купила себе Land Cruiser".

По данным издания, семья Евгения Борисова в конце 2022 года приобрела в Испании имение стоимостью более 3 млн евро, которое зарегистрировали на мать Борисова. Жена военкома, по данным из Сети, стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбелье.

Борисова отстранили от занимаемой должности, а ГБР открыло производство по факту незаконного обогащения.

Напомним, что вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали. Была назначена проверка, на время которой военкома отстранили от исполнения служебных обязанностей. Военкома подозревают в том, что он мог брать взятки за "белые билеты" для призывников.

Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ. Владимир Зеленский дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному, заявил глава Минобороны Украины.

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