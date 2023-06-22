Мир найдет способ ликвидировать Путина - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир найдет способ, как лишить российского диктатора Владимира жизнедеятельности, если он не перестанет угрожать ядерным оружием.
В интервью BBC президент уточнил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года, когда он оккупировал первые наши территории. Однако диктатор стал еще опаснее с 24 февраля, когда начал полномасштабную войну.
"Человек, который абсолютно открыто сказал о войне и об уничтожении украинцев. Опаснее, я считаю, нельзя быть", - сказал президент.
При этом, по словам Зеленского, никто не может дать стопроцентных прогнозов относительно того, применит ли Путин ядерное оружие.
"Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", - сказал он.
Ядерное оружие России в Беларуси
Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.
Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.
Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.
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