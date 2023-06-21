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Зеленский опозорил Путина за его подлое заявление о евреях

Мария Тупик
21 июня 2023, 15:21 обновлено 21 июня, 15:32
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Зеленский назвал российского диктатора Путина вторым королем антисемитизма после Адольфа Гитлера.
Владимир Зеленский, Путин
Владимир Зеленский отметил Путину / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на позорное заявление диктатора Владимира Путина.

Зеленский в интервью ВВС назвал Путина вторым королем антисемитизма после Адольфа Гитлера. Это прозвучало после того, как Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что "его друзья-евреи" называют Зеленского "позором еврейского народа".

"Вроде бы он (Путин - ред.) не до конца понимает свои слова. Извините, но это как будто он второй король антисемитизма после Гитлера... Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал Зеленский.

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Отметим, что у президента Украины есть еврейские корни. Он потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая дедушку.

Что заявил Путин

Президент-диктатор России Владимир Путин 16 июня во время выступления на экономическом форуме вспомнил президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что ожидал нацизма в Украине. Путин вдруг заявил, что Зеленский – не еврей.

"Мои еврейские друзья говорят, что Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа", — сказал Путин.

Также Путин заявил, что на территории Украины во время Холокоста было уничтожено 1,5 миллиона евреев.

Смотрите видео, как Путин попытался унизить Владимира Зеленского и опозорился:

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