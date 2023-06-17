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Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдоты

Андрей Ганчук
17 июня 2023, 12:47 обновлено 17 июня, 12:59
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Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную войну против Украины, считает Михаил Подоляк.
Лукашенко, Медведев
Лукашенко - брат-близнец Медведева, вместе отрабатывают "клоунскую повестку" - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Воображаемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко допускает ядерные угрозы, поскольку ему, как и замглавы Совбеза страны-агрессора России Дмитрию Медведеву, приходится выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Подобная риторика Лукашенко – анекдоты. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что Лукашенко не решает никаких вопросов и является лишь "братом-близнецом" Медведева, с которым они оба отрабатывают "клоунскую повестку".

"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, которые должны выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Не более, но и не меньше", - отметил Подоляк.

Также он добавил, что Лукашенко не знает возможностей ядерного оружия, а попытки запугать весь мир представляют собой лишь "анекдотические заявления".

Смотрите видео, в котором Бульба рассказал, что Лукашенко сам выпрашивал у Путина ядерное оружие:

Лукашенко хочет, чтобы у агрессора Москвы появилось влияние на войну против Украины.

"То есть, чтобы (информационное) поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России. Лукашенко бравирует и хочет запугать", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина в рамках контрнаступательных действий в июне, дескать, "потеряла до 50 танков и более 150 БМП". Откуда взялись такие данные – директор РБ не сказал. Доказательств никаких приведено не было.

Кроме того, Лукашенко сказал, что агрессор Россия уже якобы "привезла в Беларусь ядерное оружие". По мнению наблюдателей из оппозиции Беларуси, российские оккупанты ядерного оружия в Минске пока не разместили.

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