"До 50 танков и более 150 БМП": Лукашенко выдал пропаганду РФ о контрнаступлении

Оккупанты страны-агрессора России, дескать, "наконец-то научились воевать", считает самозваный "президент" республики Беларусь Александр Лукашенко.

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Армия Украины освобождает свои территории, пока Лукашенко несет пропаганду / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, пул Первого

Диктатор подконтрольной оккупантам России Беларуси Александр Лукашенко разразился пропагандой о якобы "огромных потерях" ВСУ в рамках контрнаступательных действий в июне. Дескать, только за один бой украинская армия "потеряла до 50 танков и более 150 БМП". Никаких доказательств своим словам он не привел.

В Telegram-канале Пул Первого он сказал о, мол, "очень больших потерях" Украины в рамках июньских контрнаступательных действий.

"Контрнаступ 4-5 числа начался, но мы даже не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит, так вот за это время украинцев погибло что-то под 40 тысяч. Погибло! И больше ста не вернутся – раненые. Почти 120-150 тысяч. И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же горят, как наши с советских времен танки… Там каша была, до 50 танков за один бой и более 120 БМП, представляете. Это была первая попытка контрнаступа. Примерно столько было, с воздуха снять. Вот их контрнаступление! Россия – как всегда бывает и у нас и у них – мы медленно запрягаем, но потом быстро едем. Так вот Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать и по всем правилам воюет", - считает Лукашенко.

Дескать, российские оккупанты теперь "научились воевать".

При этом Лукашенко расхвалил оккупационную армию РФ. Ему "удивительно", что россияне якобы "научились воевать".

"Поверьте мне, как они сейчас воюют. Контрнаступление идет – кулак 30-50 танков, люди идут тысячами, и они не доходят даже до переднего края российского", - говорит директор РБ.

Также Лукашенко подчеркнул, что , российским оккупационным войскам, мол, "помогают воевать оборонные редуты и минные заграждения". На передовой, дескать, "секреты сидят с ПТУРСами (противотанковый управляемый реактивный снаряд) и поражают технику прямой наводкой".

Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал о прорыве ВСУ первой линии обороны оккупантов России:

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский 10 июня заявил, что Украина проводит контрнаступательные и оборонительные действия, однако не стал уточнять, на каком этапе они ведутся. По его словам, в Москве уже чувствуют – "России недолго осталось".

ВСУ проводят наступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и постепенно освобождают оккупированные территории. Украинским войскам удается продвигаться на сотни метров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что армия Украины освободила на юге и востоке 7 населенных пунктов – Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатный. ВСУ продолжают продвижение вперед.

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