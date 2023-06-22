Зеленский запретил российские и белорусские книги в Украине

Текст закона, который подписал президент, прислали институтам ЕС.

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Зеленский подписал закон о запрете российских книг / коллаж: Главред, фото: ОП, readrate

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2309 - ІХ о запрете ввоза и распространения российских книг - через год после того, как его принял Парламент.

"Подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины". Считаю закон правильным", - написал президент в своем Telegram.

Также Зеленский добавил, что текст закона был направлен институтам ЕС. Это для того, чтобы они могли оценить, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых. Также приобщить это к контексту рекомендации заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС.

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Решение Зеленского

Напомним, что Зеленский подписал новый закон о выплатах. Законопроект предусматривает суммы выплат в объеме 800, 500 и 200 тысяч гривен соответственно лицам с инвалидностью I, II и III группы, если такая инвалидность вызвана ранением.

В Украине отменят День Победы 9 мая. Зеленский подписал указ и подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий. Украинцам, проживающим во временной оккупации или в районах активных боевых действий, законом упростили назначение пенсий.

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