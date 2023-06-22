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Шойгу "замылил глаза" Путину, что до конца июня соберет "резервную армию"

Юлия Куришко
22 июня 2023, 14:15 обновлено 22 июня, 14:27
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Министр обороны России сообщил диктатору Путину, что все идет по плану.
Шойгу 'замылил глаза' Путину, что до конца июня соберет 'резервную армию'
Шойгу пообещал Путину сделать "резервную армию" / коллаж: Главред, скриншоты: видео Telegram

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что до конца июня будет сформирована резервная армия, которая получит тысячи единиц техники.

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - рассказал Шойгу на заседании российского Совбеза, передает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Шойгу добавил, что эта "резервная армия" получит более 3700 единиц техники.

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Напомним, что Путин и Шойгу сели в Кремле и размечтались об "оккупации Украины". Директор страны-агрессора России Владимир Путин угрожает использовать в" конфликтах на любых направлениях " силы Тихоокеанского флота оккупантов.

Пригожин, Герасимов и Шойгу выясняют, кто станет виноватым, когда уйдет Путин. Агрессора Россию ожидает неизбежное геополитическое поражение, поэтому верхушка уже думает о том, что будет в будущем, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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