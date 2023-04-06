"Опасность рядом": Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина - Гудков

Владимир Путин может "быть безумным" в оценке внешней политики, однако угрозу собственной жизни он ощущает очень хорошо.

Гудков заявил, что Путин больше всего боится своего окружения / Фото: сайт Кремля, Facebook

Кремлевский диктатор Владимир Путин может стать жертвой министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами страны-агрессора Валерия Герасимова. Они могут позвонить главе ЦРУ Уильяму Бернсу и спланировать ликвидацию Путина. Такое мнение озвучил оппозиционер, офицер КГБ в отставке и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

По его словам, Путин очень боится за свою жизнь, поэтому проводит постоянную ротацию среди своих охранников, чтобы исключить акт измены. Гудков рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения в Украину диктатор полностью заменил свои охрану и обслуживающий персонал.

"У него есть ощущение, что опасность рядом. Поражение в войне для него – смерть. Для Путина самая большая опасность – это его собственное окружение. Он не боится НАТО, это все заклинание для народа, у которого отсутствует критическое мышление. Он не боится народа, ведь на его защите миллион силовиков. Кого ему бояться? Только своих соратников", – сказал Гудков в комментарии УНИАН.

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Российский оппозиционер отметил, что Путин может "быть безумным" в оценке внешней политики, однако угрозу собственной жизни он ощущает очень хорошо.

"Предположим, Шойгу и Герасимов решат, что от Путина больше вреда, чем пользы. Они позвонят в США главе ЦРУ Бернсу и спланируют ликвидацию Путина. Путин больше боится прилетов от своих, чем украинских прилетов, которые тоже действительно могут быть", – убежден Гудков.

Ликвидация Путина

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что лидерам стран Запада будет сложно принять решение о ликвидации диктатора Путина.

"Очень трудно взять на себя ответственность за такое политическое решение. Все-таки подавляющее большинство стран Запада исповедует цивилизованные методы борьбы. Они видят дальнейшую судьбу Путина как преступника, которого будет судить трибунал", - сказал Тука.

Эксперт уверен в том, что физическое уничтожение Путина воспринимается Западом как акт террора.

При этом политтехнолог Тарас Загородний считает, что США легко могут уничтожить бункер российского диктатора Владимира Путина. Он был построен еще в СССР и имеет 300-400 метров. У Америки есть возможность уничтожать цели на глубине до 2 тыс. метров.

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