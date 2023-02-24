Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарий

Вероятность физического уничтожения Владимира Путина воспринимается Западом как акт террора, пояснил Георгий Тука.

Владимир Путин / Скриншот

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука оценил вероятность ликвидации Западом президента РФ Владимира Путина, который развязал кровавую войну с Украиной.

"Очень трудно взять на себя ответственность за такое политическое решение. Все-таки подавляющее большинство стран Запада исповедует цивилизованные методы борьбы. Они видят дальнейшую судьбу Путина как преступника, которого будет судить трибунал", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт уверен в том, что физическое уничтожение Путина воспринимается Западом как акт террора.

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"Взять на себя ответственность за такое решение ни один из руководителей европейских стран, я убежден, не готов. Мы сейчас не оцениваем, хорошо это или плохо – речь идет лишь о возможности дать команду о подготовке. Ведь мы живем в таком мире, где ничего тайного не существует, поэтому рано или поздно информация о подготовке такой операции будет известна мировому сообществу, и это может положить конец репутации любого политика, который осмелится дать такой приказ. Это главная причина", - отметил он.

Собеседник не исключил, что с технической точки зрения ликвидацию Путина можно было бы устроить во время каких-то массовых мероприятий.

"А вот что касается политического решения и политической воли – очень трудно решиться на такой шаг", - добавил Тука.

Ранее командир батальона спецназа Братство Алексей Середюк рассказал о диверсиях в тылу врага.

Говоря о Путине, Середюк сказал, что его нужно убить в бункере и заверил, что его маленький отряд может это сделать.

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