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Путина можно уничтожить в бункере: в спецназе ВСУ рассказали о диверсиях в тылу РФ

22 ноября 2022, 17:49

Украинские добровольцы едины в желании вернуть себе всю украинскую территорию, включая аннексированный Крым.

Путин, ВСУ
В спецназе ВСУ рассказали о возможности ликвидации Владимира Путина / Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, сайт Кремля

В тылу российских оккупантов, на захваченных территориях Херсонской области на Левобережье, бойцы спецназа Вооруженных сил Украины проводят специальные операции.

Бойцы отряда спецназа из батальона Братство на лодках пересекают Днепр для проведения разведки и диверсий в тылу врага, говорится в материале The New York Times.

Спецоперации ВСУ в тылу РФ

Одна из спецопераций бойцов ВСУ состояла в том, чтобы заминировать дорогу на левом берегу Днепра, которую используют российские войска, и атаковать минометную позицию.

"Это очень опасная миссия. Они должны высадится там, где россияне просто кишат. Им нужно обойти их и установить мины", — рассказал командир батальона Алексей Середюк.

При этом не все миссии бывают успешными, а одну из них пришлось прервать, другая была частично успешной.

Командир говорит, что подразделение добилось заметных успехов: недавно они уничтожили российский миномет, который долгое время досаждал им и другим украинским войскам, и сбили российский вертолет.

Партизаны и местные информаторы

Середюк также рассказал, что жители оккупированных российскими войсками районов оказались надежными информаторами. Кроме того, они обнаружили, что на оккупированных территориях тайно работали партизаны, взрывавшие технику оккупантов.

"Мы не знаем, откуда они появились. Мы не знаем, как они получают оружие, и это правильно, что мы не знаем", — сказал он о партизанах, добавив, что оставлять партизанские ячейки автономными, чтобы их не обнаружил враг, — хорошая практика.

Что говорят спецназовцы об исходе войны с РФ

Он считает, что его добровольцы едины в желании вернуть себе всю украинскую территорию, включая аннексированный Крымский полуостров и продолжить свою борьбу в России.

"Мы все мечтаем побывать в Чечне, в Кремле и даже на Уральских горах", — сказал он.

Говоря о Путине, Середюк сказал, что его нужно убить в бункере и заверил, что его маленький отряд может это сделать.

Середюк добавляет, что их задача состоит в том, чтобы ускорить отступление россиян и превратить его в хаотическое бегство.

По его словам, задача останется прежней, но они будут углубляться в территорию, удерживаемую Россией.

Ранее сообщалось о том, что поселок Невское в Луганской области был освобожден группой ГУР Кедр совместно с бойцами из 5 роты 66 Бригады ВСУ.

В результате проведенной операции по освобождению поселка Невского уничтожены 34 оккупанта, 3 – взяты в плен, говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Отмечается, что наступательная операция украинских защитников была проведена безупречно. Удалось разгромить силы захватчиков, а уцелевшие оккупанты бросили бронетехнику и отступили из поселка.

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