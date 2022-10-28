Контратака ВСУ на Луганщине: спецназ ГУР разгромил гарнизон РФ, взял пленных и трофеи

Удалось разгромить силы захватчиков, а уцелевшие оккупанты бросили бронетехнику и отступили из поселка Невское.
Поселок Невское в Луганской области был освобожден группой ГУР Кедр совместно с бойцами из 5 роты 66 Бригады ВСУ.
В результате проведенной операции по освобождению поселка Невского уничтожены 34 оккупанта, 3 – взяты в плен, говорится в сообщении ГУР в Telegram.
Отмечается, что наступательная операция украинских защитников была проведена безупречно. Удалось разгромить силы захватчиков, а уцелевшие рашисты бросили бронетехнику и отступили из поселка.
Подчеркивается, что оккупанты бросили военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.
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