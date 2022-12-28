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Не спасет даже бункер: Загородний о способе ликвидации Путина

28 декабря 2022, 18:29
Эксперт не исключает, что США ударят сразу по Кремлю, если РФ применит ядерное оружие.
Тарас Загородний, Владимир Путин
Путин не сможет скрыться даже в бункере / Коллаж фото УНИАН, Главред

США легко могут уничтожить бункер российского диктатора Владимира Путина. Он был построен еще в СССР и имеет 300-400 метров. У Америки есть возможность уничтожать цели на глубине до 2 тыс. метров. Об этом рассказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала FREEДОМ.

Американцы уже предупреждали Путина о том, что любые попытки применения Россией ядерного удара будет иметь последствия. Это произошло как раз в тот момент, когда диктатор начал шантажировать мир. Эксперт считает, что США могли намекнуть на возможный удар по Кремлю.

"Я думаю, что это не шутка. Предупреждение, что будет нанесен удар непосредственно по Кремлю и непосредственно обезглавленный Путин было полгода назад, когда встал вопрос о ядерном шантаже ... Путин надеялся, что он там отсидится в бункере и что все у него будет хорошо, и он будет этим блефовать. А тут они нашли его слабую вещь — Путин не хочет умирать, и это дало свой эффект", — сказал Загородний.

Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказывал, что в условиях, когда военные РФ не могут получать успехи на поле боя, Путин беспокоится о сохранении своей "шкуры". Он понимает, что из-за провальной войны против Украины в России может произойти переворот, поэтому пытается переложить вину за поражения с себя на своих военных.

Также сообщалось о том, где именно находится путинские бункеры. Известно, что один из них расположен на глубине 200 метров, имеет специальный лифт и соединен с другими бункерами километровыми тоннелями.

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