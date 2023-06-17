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Пригожин получил пощечину: Тука рассказал, как у Шойгу возвращали главу Вагнера

Андрей Ганчук
17 июня 2023, 09:42 обновлено 17 июня, 09:53
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В Кремле нет никакого единства, там постоянно идет борьба между группами влияния, где "каждый друг прокусить готов спасательный круг", отметил Георгий Тука.
Тука, Пригожин
Пригожина вернули после того, как ЧВК Редут разбили в Украине - Тука / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

В Кремле идет постоянное противостояние различных групп влияния, в том числе между ФСБ и Главным управлением Генштаба Минобороны оккупантов страны-агрессора России. Боевиков ЧВК Вагнера Пригожина еще в начале войны отстранили от боевых действий, но потом вернули из-за провалов ЧВК Редут, которая подчинялась ведомству Шойгу. Дальнейший конфликт Пригожина и Минобороны продиктован демонстрацией главарем Вагнера слишком независимой позиции. Об этом заявил экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в Кремле нет никакого единства, а происходит постоянное противостояние. К примеру, между ФСБ и Главным управлением Генштаба Минобороны РФ.

"Мы довольно часто допускаем большую ошибку, когда считаем, что Кремль — это что-то единое и монолитное. Недаром существует выражение о "башнях Кремля". Поверьте, я этим вопросом занимаюсь с 2015 года, и это не какие-то выдумки или легенды — существуют огромные постоянные противоречия и противостояния. Например, между ФСБ и Главным управлением Генштаба… Поэтому обострение противостояния между различными группами влияния, как и существование тактических союзов в коротком промежутке времени абсолютно нормальное для этого притона гадюк, которое называется "Кремль". На самом деле там, как в высказывании: "Каждый друг прокусить готов спасательный круг", - отметил Тука.

По его словам, Пригожин еще в начале войны получил пощечину от ГУ ГШ, когда ЧВК Вагнер отстранили от боевых действий. Там сделали ставку на боевиков Редут, которые были уничтожены в Украине, после чего уже вернули бандформирование Пригожина. Однако спустя время Пригожин стал демонстрировать слишком независимую от военного ведомства оккупантов позицию.

"Пригожин в начале боевых действий получил мощную пощечину от главного управления Генштаба РФ, когда его с "вагнеровцами" отстранили от боевых действий. И в течение длительного срока его не было нигде. Более того, Пригожин жаловался: "ну возьмите нас, мы тоже хотим". Но после того, как новосозданное подразделение ГШ вместо Пригожина под названием "Редут", задачей которого было осуществление террористических актов в Киеве (даже говорят, что именно бойцам этого "Редута" было поручено физическое уничтожение политического руководства Украины во главе с президентом) получили тут полный провал и на 95 процентов были физически уничтожены, они были вынуждены снова вернуться к фигуре Пригожина. Было совершенно понятно, что это нравится далеко не всем. И когда через довольно короткий промежуток времени Пригожин начал в публичном пространстве вести себя неожиданно независимо, это еще больше настроило против него руководство российской армии", - подчеркнул Георгий Тука.

Конфликт Пригожина и Минобороны

Руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с главой Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Генштаба Валерием Герасимовым.

Он, используя нецензурную лексику, в жесткой форме потребовал от них выдать боевикам Вагнера боеприпасы. Позже Пригожин вывел свое военное формирование из Бахмута.

На днях министр обороны агрессора России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все так называемые "добровольческие формирования" должны перейти под контроль Минобороны.

Пригожин сказал, что ничего не будет подписывать. Свое заявление он повторил и после того, как директор РФ Путин намекнул, что контракты должны подписать все.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

Смотрите видео, в котором Пригожин рассказал, что Кремле решили по Путину:

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