Путин и Шойгу сели в Кремле и размечтались об "оккупации Украины"

Директор страны-агрессора России Владимир Путин грозится использовать в "конфликтах на любых направлениях" силы Тихоокеанского флота оккупантов.

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Путин заявил Шойгу, что война против Украины остается приоритетом для российских оккупантов / Кремль

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин вызвал в Кремль министра обороны Сергея Шойгу. Вместе они решили поговорить о мечтах относительно захвата Украины. Также Путин и Шойгу обсудили "внезапные проверки" на Тихоокеанском флоте, который, как допустил российский директор, может быть использован при попытке реализовать дальнейшие оккупационные планы.

Как сообщили в Кремле, Путин позвал Шойгу и в ходе разговора назвал Украину, мол, "приоритетом" для российских оккупационных войск.

"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал глава РФ.

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Кроме того, они также решили поговорить и о, дескать, "внезапных проверках" на Тихоокеанском флоте. Кремлевский директор допустил, что силы флота могут использоваться оккупантами в рамках своих других "целей".

"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду", - подчеркнул Путин.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что решение о контрнаступлении сил примет Генеральный штаб ВСУ.

По словам чиновника, все будет решаться в последний момент. У Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали статью, в которой предположили, что армия Украины может пойти в наступление в мае сразу на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства считает, что ВСУ могут продвинуться на 30 км на Мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль логистику оккупантов на захваченном юге.

В Институте изучения войны заявили, что агрессор Россия перебросила в Бахмут воздушно-десантные войска. Вероятно, россияне бросили подкрепление в город, чтобы не усилить свою оккупационную операцию, а попытаться сдержать возможное контрнаступление сил обороны Украины.

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Война России против Украины: