Война ЧВК Вагнера с Шойгу: эксперт назвал друзей Пригожина в минобороны РФ

Главарь ЧВК Вагнера значительно усилил свои позиции во время войны, подчеркнул Александр Морозов.

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У Евгения Пригожина продолжается конфликт с Сергеем Шойгу / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот: відео Telegram

Диктатор Владимир Путин и его ближайшее окружение не стремятся к регулированию или прекращению конфликта между Евгением Пригожиным и минобороны РФ, заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Дело в том, что система власти Путина не настолько централизована, как полагают многие. Она предполагает наличие множества "проектов". Кремль утверждает проекты, поддерживает инициативу их создания, однако четко не формулирует задачи. На наших глазах было множество примеров, когда люди очень ярко стартовали со своими проектами, но потом исчезали", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что Пригожин– один из таких проектов, при этом главарь ЧВК Вагнера значительно усилил свои позиции во время войны, который действует самостоятельно и чувствует себя уверенно.

"Пригожин ощущает себя фигурой, которая выражает точку зрения определенных кругов, где недовольны Шойгу. Причем не просто министерством обороны, а руководством ведомства. Чем закончится борьба Пригожина и минобороны, предсказать невозможно, потому что Шойгу и его ближайшее окружение – тоже проект. И каждый из таких проектов ведет борьбу за свои интересы. Здесь переплетается множество интересов", — считает он.

В то же время собеседник сообщил о том, что военная разведка РФ взаимодействует с Пригожиным, причем у этого ведомства отдельный взгляд на военную кампанию и действия министра обороны Шойгу.

"Безусловно, военная разведка – часть системы министерства обороны, однако там есть своя специфика. Она заключается в том, что, как в ФСБ, руководители крупных департаментов и отделов управлений являются самостоятельными фигурами – у них прямой выход на Путина. Даже в Генштабе РФ, где Шойгу и Герасимов работают в одной связке, есть несколько крупных военных командующих, которые взаимодействуют с Пригожиным, несмотря на его нападки", — добавил Морозов.

Главарь бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с главой минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Генштаба Валерием Герасимовым.

Он, используя нецензурную лексику, в жесткой форме потребовал от них выдать боевикам Вагнера боеприпасы. Позже Пригожин вывел свое военное формирование из Бахмута.

На днях министр обороны агрессора России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все так называемые "добровольческие формирования" должны перейти под контроль Минобороны.

Пригожин сказал, что ничего не будет подписывать. Свое заявление он повторил и после того, как директор РФ Путин намекнул, что контракты должны подписать все.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

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