Пригожин, Герасимов и Шойгу выясняют, кто станет виноватым, когда уйдет Путин – ГУР

Агрессора Россию ждет неминуемое геополитическое поражение, поэтому верхушка уже думает о том, что будет в будущем, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Пригожин, Шойгу и Герасимов думают о своем будущем после ухода Путина - Юсов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны оккупантов Сергей Шойгу и руководитель Генштаба страны-агрессора России Валерий Герасимов разбираются между собой относительно того, кого в итоге "назначат" виноватым в поражении в развязанной против Украины войне. Они думают о своем будущем после того, как Владимир Путин уйдет из Кремля. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что смысл конфликта Пригожина и Минобороны РФ состоит в поиске данными фигурами своего будущего.

По его словам, верхушка думает о том, как быть после поражения России в войне против Украины и ухода Путина из власти.

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"После неминуемого геополитического поражения России виноватых нужно назначать заранее и не оказаться среди них. Сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин выясняют, кто из них виноват", - полагает Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Также Андрей Юсов подчеркнул, что в РФ вынуждены были отменить шествие "бессмертного полка", поскольку в Кремле боялись, что россияне будут идти не с портретами участников Второй мировой войны, а с портретами погибших на войне против Украины российских оккупантов.

Конфликт Пригожина и Минобороны оккупантов РФ

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин решил пойти на открытый конфликт с Министерством обороны оккупантов РФ.

В частности, он выложил видео, на котором с применением нецензурной лексики обратился в адрес главы ведомства Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Пригожин заявил, что у вагнеровцев критический дефицит снарядов и потребовал от Минобороны решить этот вопрос.

Позже Пригожин сказал, что боевики Вагнера по причине недостачи боеприпасов выйдут из оккупированной части Бахмута до 10 мая и передадут свои позиции регулярным войскам РФ. Впрочем, Украина не зафиксировала вывода боевиков из города.

Журналист и телеведущий Евгений Киселев предположил, что у Пригожина могут быть амбиции стать президентом РФ. Впрочем, по мнению Киселева, политическим путем Пригожину таких целей добиться не удастся. Руководство в стране-оккупанте России может смениться только при условии переворота.

Смотрите видео, в котором Киселев рассказал о шансах Пригожина стать президентом РФ

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