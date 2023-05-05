УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"

Алексей Тесля
5 мая 2023, 11:12 обновлено 5 мая, 11:23
171
Евгений Пригожин в очередной раз "перевел стрелки" на минобороны РФ, обвинив его в снарядном голоде.
Пригожин, Бахмут
Евгений Пригожин объявил о выводе боевиков ЧВК Вагнера из Бахмута / Коллаж скриншот YouTube, соцсети

Главарь бандформирований наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

По его словам, захваченные позиции в городе он оставляет минобороны страны-агрессора РФ. Соответствующее обращение Пригожина опубликовано в Сети.

При этом "повар Путина" в очередной раз "перевел стрелки" на минобороны РФ, обвинив его в том, что его боевикам не дают снарядов для наступления.

видео дня

"10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны", — сказал он.

Пригожин добавил, что ЧВК "Вагнер" 10 мая оставляет Бахмут из-за "снарядного голода", чтобы "зализать раны".

Смотрите видео: Евгений Пригожин объявляет о сдаче Бахмута

Screenshot
ЧВК Вагнер бежит из Бахмута / Скриншот

.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

Бахмут Евгений Пригожин ЧВК Вагнер война России и Украины
Реклама

Главное за день

Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"

Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"

11:12 Украина
Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить Путина

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить Путина

10:18 Эксклюзивы
Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под перемены

Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под перемены

10:08 Деньги
Все главные новости

Последние новости

11:35

РФ убила дочь известного отоларинголога: Лиза Невара скончалась в больнице после атаки на Краматорск

11:23

Подрывы на железной дороге РФ могут продолжиться: разведка Британии объяснила о последствияхВидео

11:13

Могут ли уволить с работы, если нет военного билета: ответ юристаВидео

11:12

Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"Видео

10:49

Пошла борьба за власть в России после Путина, пауки начинают уничтожать друг друга – Пионтковский

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:46

Головоломка поставила в тупик 48% людей: нужно найти 5 отличий между картинками

10:45

Мощные взрывы и сильный пожар: на Кубани второй день подряд "бавовна" на НПЗВидео

10:27

Астрологи раскрыли тайну: названы 5 знаков зодиака, которые всегда говорят правду в лицоВидео

10:23

Евровидение-2023: букмекеры серьезно опустили Украину после первой репетиции TVORCHI в ЛиверпулеВидео

Реклама
10:18

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить ПутинаЭксклюзив

10:12

"Не надо было начинать операцию": в Сети рассказали о большой ссоре Патрушева и Путина

10:08

Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под переменыВидео

09:45

Резкий взлет цен и угроза "блэкаута": в Украине повышают тарифы на электроэнергию

09:42

"Си Цзиньпин призвал военных быть готовыми": в США назвали два сценария Китая по Тайваню

09:20

Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

08:54

В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISWВидео

08:35

"Палача Мариуполя" Мизинцева назначили заместителем командира наемников Пригожина

08:22

Китай подыграл РФ: хочет вместе с Москвой "урегулировать" войну в Украине

08:19

Украина не может стоять за этой атакой на Кремльмнение

08:01

Гороскоп на сегодня 5 мая 2023: Ракам будет туго с финансами, а Девам пора на отдыхВидео

Реклама
07:47

США сделали "все возможное": в Белом доме озвучили заявление о подготовке ВСУ к контрнаступлению

07:32

"Шойгу, Герасимов - твари": Пригожин взбесился и показал "гору" трупов "вагнеровцев"Видео

07:09

В боях за Украину погиб отец двоих детей из Волыни: он пошел на фронт добровольцем

06:38

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

06:07

Почему атака на Кремль выглядит как инсценировкамнение

05:00

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

04:00

"Будет много жертв": РФ готовит жесткие теракты - таролог

03:20

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

03:00

Эксперт рассказал, как ВСУ могут бороться с русской артиллериейВидео

02:33

Неистовая головоломка: только люди с впечатляющим IQ могут найти инопланетянина на свадебном фото

02:02

"Да, ее заклинило!": Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах

01:32

"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по БанковойВидео

01:05

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

00:51

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

00:30

Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для УкраиныВидео

00:16

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

04 мая, четверг
23:33

В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленкиВидео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публично обратилась к украинскому героюВидео

23:17

Женщина кормила своим грудным молоком родную внучку: как такое получилось

23:07

Потерял управление: в центре Киева сбили BayraktarВидео

Реклама
22:26

Частично потерял зрение: такого президента Владимира Зеленского в очках еще не виделиВидео

22:23

Все в дыму и огне, люди с иконами молятся прямо на улице: в РФ сильнейший пожар охватил целое село

22:06

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

21:11

Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожарВидео

21:04

"Оставлю должность министра и поеду жить в село": Кулеба рассказал о планах после победы УкраиныВидео

20:49

В Турции на саммите случилась мощная драка между депутатами Украины и россиянамиВидео

20:25

"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

19:57

РФ приписала Америке атаку на Кремль: в разведке США уверены, что Путин не применит ядерное оружиеВидео

19:55

Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза IIIВидео

19:41

Украина могла ударить по Кремлю, но это сделали другие: Свитан - о сценариях атакиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять