Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"

Евгений Пригожин в очередной раз "перевел стрелки" на минобороны РФ, обвинив его в снарядном голоде.

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Евгений Пригожин объявил о выводе боевиков ЧВК Вагнера из Бахмута / Коллаж скриншот YouTube, соцсети

Главарь бандформирований наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

По его словам, захваченные позиции в городе он оставляет минобороны страны-агрессора РФ. Соответствующее обращение Пригожина опубликовано в Сети.

При этом "повар Путина" в очередной раз "перевел стрелки" на минобороны РФ, обвинив его в том, что его боевикам не дают снарядов для наступления.

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"10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны", — сказал он.

Пригожин добавил, что ЧВК "Вагнер" 10 мая оставляет Бахмут из-за "снарядного голода", чтобы "зализать раны".

Смотрите видео: Евгений Пригожин объявляет о сдаче Бахмута

ЧВК Вагнер бежит из Бахмута / Скриншот

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Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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