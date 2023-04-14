Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий: кому из украинцев повезло

Украинцам, которые проживают во временной оккупации или в районах активных боевых действий, законом упростили назначение пенсий.

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Кому из украинцев повезло: подписан новый закон о пенсиях / коллаж фото УНИАН

Тем украинцам, которые проживают на временно оккупированных русскими агрессорами территориях Украины либо в районах активных боевых действий, теперь будет упрощено назначение пенсий. Соответствующий законопроект №8198 подписал президент Украины Владимир Зеленский

Согласно документу, вышеуказанным категориям гражданам пенсионная выплата будет назначаться не зависимо от срока обращения в Пенсионный фонд, непосредственно со дня достижения установленного возраста.

Упрощенные правила будут действовать в течение всего военного положения и еще три месяца после его окончания.

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Также в законе говорится, что пенсия будет насчитываться автоматически со следующего дня после:

достижения человеком из указанных категорий пенсионного возраста (зависит от стажа − обычно 60 лет);

установление инвалидности (по решению медицинской экспертизы).

Законопроект приняли, поскольку Пенсионный фонд на временно оккупированных территориях часто не может выполнять свои функции, говорила один из авторов документа, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Кроме того, в негативном смысле сказывается на украинцах отсутствие интернета и мобильной связи. Из-за этого они часто не могут вовремя подавать заявления (в том числе и на назначение пенсии) через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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