Пересчитали пенсии: кто из украинцев получит доплату в 1,2 тысячи грн

В Украине с апреля нынешнего года пересчитали часть пенсий ‒ тем пенсионерам, которые пока еще продолжают работать. Как объясняют представители Пенсионного фонда, перерасчет производился путем повышения стажа в формуле расчета пенсий.
Как говорят чиновники, доплату в размере 1,2 тысячи грн могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые вышли на пенсию минимум с 35 годами страхового стажа и имели выплату в размере 7 тысяч грн.
Однако для того, чтобы провести такой перерасчет, нужно получить данные об уплаченных с зарплат взносах в первом финансовом квартале 2023 года.
Также говорится, что пересчет производится с 1 апреля, однако начинают начислять денежные средства только с июня 2023 года. Так что в июне украинцы получат доплату и за июнь, и за май, и за апрель. В результате размер выплаты будет на 1,2 тысячи грн (больше для тех, кто имел расчетную пенсию в размере 7 тысяч грн).
Для каждого работающего пенсионера размер повышения будет индивидуальным. Чем выше зарплата, тем больше будет прибавка. Как говорят в ПФУ, узнать свой размер пенсии после повышения можно, если увеличенный на два года стаж в годах перемножить на 1% и расчетный размер зарплаты (отношение собственной зарплаты к средней).
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.
По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.
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