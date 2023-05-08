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В Украине отменят День победы 9 мая: Зеленский подписал указ и обратился к Раде

Алексей Тесля
8 мая 2023, 09:59 обновлено 8 мая, 10:18
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9 мая в Украине будет отмечать День Европы, заявил президент.
зеленский
Владимир Зеленский подписал указ об отмене празднования Дня победы 9 мая / Коллаж President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы.

"Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа", — сказал он в видеообращении в понедельник.

Он уточнил, что подписал соответствующий указ, и каждый год 9 мая украинцы будут чествовать историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят оккупантов РФ.

видео дня

"Единство, приближающее мир", — заявил глава государства.

"Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой", — добавил Зеленский.

Что известно о новой дате Дня победы над нацизмом

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что президент внес в парламент как неотложный проект ЗУ "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Документ предусматривает изменения в существующее законодательство".

Таким образом, вместо Дня памяти и примирения предлагается установление в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8 мая.

По словам главы ВРУ, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

"Чествование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8 мая - это европейская традиция. Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром. А 9 мая - это День Европы, нашего общего дома. И именно в Объединенную Европу мы обязательно вернемся уже в ближайшее время", — добавил Стефанчук.

Ранее народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что рано или поздно выходной 9 мая в Украине будет либо отменен, либо перенесен на 8 мая.

"Подобные изменения в обществе происходят очень динамично и не прогнозируемо. В частности, те изменения в отношении украинцев ко Второй мировой войне, которые произошли за последние пять лет, масштабнее всех остальных, которые происходили в течение предыдущих 25 лет. Такое вряд ли кто-то мог предсказать", — отметил он.

Вятрович также отмечал, что в Украине общество пока не готово отказаться от 8 марта.

Он предложил, чтобы 8 марта не был выходным днем и должен отмечаться как международный день борьбы за права женщин.

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