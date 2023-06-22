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У Путина готовы взорвать ЗАЭС, и тогда Запад пойдет войной на Россию – Сотник

Андрей Ганчук
22 июня 2023, 14:07 обновлено 22 июня, 14:23
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На Западе рассматривают сценарий, при котором Польша и страны Балтии введут свой миротворческий контингент в Украину на помощь Киеву, считает Александр Сотник.
Сотник, ЗАЭС
Если Россия взорвет Запорожскую АЭС, Запад начнет свою военную операцию - Сотник / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Кремль попытается взорвать все объекты, которые заминировали оккупанты страны-агрессора России. Речь идет о Крымском Титане и Запорожской АЭС. В случае теракта на ЗАЭС Запад ответит Москве прямой военной операцией с участием некоторых стран НАТО, среди которых могут быть Польша и страны Балтии. Об этом заявил журналист, публицист и главный редактор SotnikTV Александр Сотник.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Кремль, как и в ситуации с Каховской ГЭС, может устроить подрыв Крымского Титана и Запорожской АЭС.

"Скажу очень неприятную аксиому – Кремль взорвет все, что заминировано. По крайне мере, Москва попытается это сделать. Все произойдет так же, как и с Каховской ГЭС", - считает Сотник.

По его словам, Запад в случае взрыва Россией Запорожской атомной электростанции наверняка решит осуществить прямое вмешательство в войну в Украине.

Смотрите видео, в котором Сотник рассказал, что будет делать Запад, если Россия взорвет ЗАЭС:

"Я очень надеюсь, что Запад наконец-то снимет маску, мордочку озабоченности, и даст Кремлю адекватный ответ. Давно призываю западный мир отвечать и не бояться. Наверное, Запад ничему не научила история с Каховской ГЭС. Я не знаю, станет ли взрыв на заводе в Армянске поводом для применения 5-й статьи НАТО, однако взрыв на Запорожской АЭС, безусловно, к этому приведет. Думаю (Запад, - ред.), решится. Тогда уже не будет никаких правил и ограничений. Все будет сорвано. На мой взгляд, такой вариант развития событий рассматривается в США и странах НАТО", - отметил Сотник.

Также он добавил, что среди стран, миротворческие войска которых могли бы быть введены на территорию Украины – Латвия, Эстония, Литва и Польша.

"Такие разговоры были. Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен уже обмолвился, что Польша и страны Балтии готовы ввести свой контингент войск на территорию Украины. Полагаю, это один из тех вариантов, которые рассматриваются и могут быть реализованы", - подчеркнул Александр Сотник.

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна-агрессор Россия хочет совершить подрыв Запорожской атомной электростанции. По его словам, целью таких действий Москвы может стать дестабилизация обстановки в стране, чтобы заставить Киев пойти на условия Путина относительно завершения войны.

20 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что оккупанты России дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. По его словам, существует определенная угроза, поскольку россияне заминировали пруд-охладитель станции.

22 июня президент Владимир Зеленский сказал, что разведка Украины получила информацию, согласно которой оккупант Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Сведения переданы странам-партнерам.

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