Кто из украинцев сможет получить 800 тысяч гривен: Зеленский подписал новый закон о выплатах

Для практической реализации этого закона необходимо еще внести изменения в Государственный бюджет.

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Война в Украине / Генштаб ВСУ, УНИАН

В Украине приняли новый закон. Теперь пострадавшие и родственники погибших в результате войны гражданских получат выплаты.

Единоразовую денежную помощь за причиненный агрессией России вред жизни и здоровью при исполнении ими служебных обязанностей получат работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления. Об этом идет речь в законопроекте №7353, инициированном народным депутатом от "Слуги Народа" Павлом Фроловым. Документ уже подписан президентом.

"Законопроект предусматривает суммы выплат в объеме 800, 500 и 200 тысяч гривен соответственно лицам с инвалидностью I, II и III группы, если такая инвалидность вызвана ранением, увечьем, контузией или заболеванием вследствие боевых действий, бомбардировок или авиаударов после 24 февраля 2022 года", – сообщил нардеп.

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В случае гибели членам семьи умершего будет выплачиваться 1 миллион гривен.

Пострадавшим и родственникам погибших, которым были назначены или выплачены различные виды других выплат и компенсаций в меньшем размере, будет доплачена разница между определенной законом суммой и уже выплаченными средствами.

Что важно знать о новом законе

Для практической реализации этого закона необходимо еще внести изменения в Государственный бюджет, а также разработать и принять необходимые подзаконные акты правительства.

Порядок выплаты этой помощи должен быть утвержден правительством. Она будет выплачиваться из госбюджета с последующим возмещением выплаченных средств из государства-агрессора в соответствии с принципами и нормами международного права.

До завершения формирования реестра объектов критической инфраструктуры список предприятий критической инфраструктуры, на работников которых распространяется действие Закона, будет определяться Кабинетом Министров.

Выплаты военным 30 тысяч - что нужно знать

Напомним, Верховная Рада Украины 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

Правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 277 народных депутатов. Доплаты должны были вернуть не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

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