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"В России будут гнать людей на войну": Жданов рассказал, почему Путин верит в свою "победу"

Мария Тупик
16 апреля 2023, 16:33 обновлено 16 апреля, 16:44
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По словам Олега Жданова, украинцы с каждым ракетным ударом все больше злятся на Москву и убеждаются, что не хотят переговоров.
Олег Жданов, Владимир Путин
Олег Жданов, Владимир Путин / Главред, скрин

За год Россия уже могла убедиться в том, что ракетные удары - это бессмысленные действия. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, украинцы, наоборот, с каждым ракетным ударом все больше злятся на Москву и убеждаются, что не хотят переговоров.

"Если бы в России это поняли, война бы прекратилась. Они думают: вот еще одна ракета – и украинцы сдадутся. Если бы они поняли, что смысла в этой войне нет, что мы не сдадимся и будем воевать до победы. Но россияне этого не понимают и верят во что-то свое. Как Путин все время говорит, "операция идет по плану". Кончились новые танки – возьмем те, что более старые, кончатся и эти – возьмем еще более старые танки", - говорит он.

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Жданов также отметил, до чего же тогда довоюется Россия.

"В России будут гнать людей на войну при любых условиях. Они подымут историю Сталинградской битвы. Путин же старается максимально натянуть Вторую мировую войну на нашу сегодняшнюю, чтобы заставить людей идти в военкоматы. Россиянам говорят: "Если вы не пойдете воевать сегодня и сейчас, то завтра придут укронацисты и всех расстреляют, придет НАТО и заберет ваш туалет на улице, придется идти в чисто поле". Именно на это делают упор. Так вот во время Сталинградской битвы Сталин гнал народ в бой, давая одну винтовку на двоих. Одному давали винтовку, другому – обойму в пять патронов. При этом говорили, что все равно одного из них сейчас быстро убьют, и тогда второй возьмет винтовку. Поверьте, здесь будет то же самое", - отметил эксперт.

Напомним, недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины исчерпала весь свой ресурс, а потому ее больше нечем нас удивлять. Сейчас РФ может лишь расконсервировать старые танки времен Второй мировой войны.

"России уже нечего доставать. Все, список подошел к концу. Больше достать из загашника нечего. Нас России больше нечем удивить", - сказал Жданов.

Также Жданов отметил, что враг уже отправил на фронт очень старые танки Т-55, которые были выпущены в 1958-1979 годах. Однако оккупанты будут применять их не как обычные танки для наступления.

"Россия уже достает танки Т-55. Скорее всего, мы потом сможем найти укрепрайоны из них, когда танки закапывают по самую башню и используют в качестве огневых средств, стационарной артиллерии, а не в качестве маневренных средств, как обычно применяются танки", - сказал Олег Жданов.

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