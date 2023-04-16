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"Дойдет ли до унитазов, мы еще не знаем": войска РФ готовятся мотать из Энергодара – мэр

Андрей Ганчук
16 апреля 2023, 15:32 обновлено 16 апреля, 15:47
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Оккупанты России уже обнесли помещение детского сада и гимназии – украли кровати, матрасы, парты и шкафы, рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
войска РФ, унитаз
Оккупанты России при бегстве из Энергодара могут прихватить с собой унитазы - мэр / Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Армия страны-агрессора России готовится к контрнаступлению Вооруженных сил Украины в Запорожской области и собирается бежать из Энергодара. Там оккупанты нарыли окопов и украли кровати, матрасы, шкафы и парты из детского сада и гимназии. Пока непонятно, будут ли россияне красть унитазы. Об этом заявил мэр города Дмитрий Орлов.

В своем Telegram-канале он написал о том, что в Энергодаре российские захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ и понимают неизбежность освобождения захваченных территорий.

"Об этом свидетельствует не только перерытая окопами земля, минирование территорий вблизи города, но и эвакуационный план на случай "если шо, то быстро убегаем", - считает Орлов.

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По его словам, другие признаки бегства оккупантов – участившиеся случаи воровства имущества образовательных учреждений. В частности, в детском саду №3 войска РФ украли часть кроватей, матрасов и другие предметы. В гимназии №2 они своровали парты, шкафа и стеллажи.

Мэр уточнил, что на данный момент непонятно, прихватит ли "вторая армия мира" энергодарские унитазы. Однако такой сценарий не исключен – российские войска могут забрать унитазы в самую первую очередь.

"Дойдет ли дело до унитазов, мы еще не знаем. Но, учитывая бесславный опыт и особую любовь мародеров РФ к этому "девайсу", не исключаем, что унитазы будут "эвакуированы" в первую очередь", - подчеркнул Дмитрий Орлов.

Почему армия России крадет унитазы в Украине

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович ранее отметил, что некоторые действия российских войск в Украине никто не смог бы объяснить, кроме психиатра.

По мнению Вятровича, унитаз стал призом солдата РФ, который тот закинул на танк и повез домой.

Один из военных страны-оккупанта России ранее признался, что дома у него нет ни душа, ни нормального туалета.

В Украине он увидел цивилизацию, в то время как дома у него туалет в виде дырки в полу.

Контрнаступление ВСУ:

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