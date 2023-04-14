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Жданов рассказал, может ли Россия удивить Украину новыми видами вооружения

Алина Дембицкая
14 апреля 2023, 23:29 обновлено 14 апреля, 23:29
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Военный эксперт отметил, что России больше нечем удивить Украину. Остается только ядерное вооружение.
Жданов рассказал, может ли Россия удивить Украину новыми видами вооружения
Жданов рассказал, может ли РФ удивить Украину новыми видами вооружения / Скриншот, 93-я ОМБр

Страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины исчерпала весь свой ресурс, а потому ее больше нечем нас удивлять. Сейчас РФ может лишь расконсервировать старые танки времен Второй мировой войны. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"России уже нечего доставать. Все, список подошел к концу. Больше достать из загашника незачем. Нас России больше нечем удивить. Остается только ядерное вооружение. Но здесь главное – несогласие всего более или менее цивилизованного мира с таким вариантом развития событий, поскольку никто не хочет иметь ядерную свалку в центре Европы. И Путин прекрасно понимает, что ему постараются помешать это сделать – могут быть превентивные удары, удары на опережение Российской Федерации, как только Путин начнет двигать какие-то ядерные боезаряды. Это в лучшем случае", - заявил Жданов.

А в худшем случае, по словам эксперта, по России могут просто нанести удар. А будет этот ответный удар или на опережение – это уже будет неважно.

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"Никто не исключает, что может прилететь западная авиация или ракеты. Пожалуйста – сейчас НАТО проводит самые крупные со времен Второй мировой войны учения с воздушными силами стран-членов НАТО, в которых задействовано 220 самолетов. Причем там авиация такая, которая трижды обойдет все российское ПВО. Тем более, добрые люди, которые запускают дроны по России, развенчали миф о непреодолимости российского ПВО. Если оно преодолимо для таких дронов как "Стриж" или "Рейс", которые клепал еще Советский Союз в годы холодной войны, то что тогда говорить о современных дронах или самолетах. Так что я не думаю, что Путин сможет нас чем-то еще удивить. В принципе, он уже особо и не старается", - подчеркнул полковник запаса.

Напомним, недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что в ближайшее время страна-агрессор Россия может осуществить очередную массированную ракетную атаку по территории Украины, поскольку захватчики вывели в Черное море ракетоносители с "Калибрами".

"Вероятность ракетных ударов высока. Мы знаем, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что стоит ожидать ракетных ударов", - отметил Жданов.

Кроме того, Жданов заявил, что есть высокая вероятность того, что российские агрессоры могут устроить новый ракетный удар по Украине прямо в ближайшее воскресенье – во время праздника Пасхи. По мнению Жданова, религиозность диктатора Путина и его окружения – чисто показна. И она не помешает им устроить ракетный удар прямо во время Пасхи.

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