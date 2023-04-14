Жданов рассказал, может ли Россия удивить Украину новыми видами вооружения

Военный эксперт отметил, что России больше нечем удивить Украину. Остается только ядерное вооружение.

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Жданов рассказал, может ли РФ удивить Украину новыми видами вооружения / Скриншот, 93-я ОМБр

Страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины исчерпала весь свой ресурс, а потому ее больше нечем нас удивлять. Сейчас РФ может лишь расконсервировать старые танки времен Второй мировой войны. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"России уже нечего доставать. Все, список подошел к концу. Больше достать из загашника незачем. Нас России больше нечем удивить. Остается только ядерное вооружение. Но здесь главное – несогласие всего более или менее цивилизованного мира с таким вариантом развития событий, поскольку никто не хочет иметь ядерную свалку в центре Европы. И Путин прекрасно понимает, что ему постараются помешать это сделать – могут быть превентивные удары, удары на опережение Российской Федерации, как только Путин начнет двигать какие-то ядерные боезаряды. Это в лучшем случае", - заявил Жданов.

А в худшем случае, по словам эксперта, по России могут просто нанести удар. А будет этот ответный удар или на опережение – это уже будет неважно.

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"Никто не исключает, что может прилететь западная авиация или ракеты. Пожалуйста – сейчас НАТО проводит самые крупные со времен Второй мировой войны учения с воздушными силами стран-членов НАТО, в которых задействовано 220 самолетов. Причем там авиация такая, которая трижды обойдет все российское ПВО. Тем более, добрые люди, которые запускают дроны по России, развенчали миф о непреодолимости российского ПВО. Если оно преодолимо для таких дронов как "Стриж" или "Рейс", которые клепал еще Советский Союз в годы холодной войны, то что тогда говорить о современных дронах или самолетах. Так что я не думаю, что Путин сможет нас чем-то еще удивить. В принципе, он уже особо и не старается", - подчеркнул полковник запаса.

Напомним, недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что в ближайшее время страна-агрессор Россия может осуществить очередную массированную ракетную атаку по территории Украины, поскольку захватчики вывели в Черное море ракетоносители с "Калибрами".

"Вероятность ракетных ударов высока. Мы знаем, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что стоит ожидать ракетных ударов", - отметил Жданов.

Кроме того, Жданов заявил, что есть высокая вероятность того, что российские агрессоры могут устроить новый ракетный удар по Украине прямо в ближайшее воскресенье – во время праздника Пасхи. По мнению Жданова, религиозность диктатора Путина и его окружения – чисто показна. И она не помешает им устроить ракетный удар прямо во время Пасхи.

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