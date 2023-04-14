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"Терактов не избежать": Подоляк предупредил мир о последствиях неправильной финализации войны с РФ

Алина Дембицкая
14 апреля 2023, 18:51 обновлено 14 апреля, 18:51
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Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины, подчеркнул Подоляк.
Михаил Подоляк, Владимир Путин
Подоляк предупредил мир о последствиях неправильной финализации войны с РФ / Офис президента Украины, скриншот

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предостерег мировое сообщество от негативных последствий неправильного завершения войны страны-агрессора России против Украины.

"Давайте откровенно... Неправильная финализация войны будет означать поражение западной системы безопасности в противостоянии с российской диктатурой", - написал Подоляк в Twitter.

По его словам, путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины.

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"Иначе войны, терактов по всему миру и операций российских спецслужб не избежать", - предостерег советник главы Офиса президента.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое прекращение огня на войне агрессора России против Украины предоставят оккупантам возможность остаться на захваченных территориях, чего нельзя допустить. Киев будет перемещать войска на своей земле так, как посчитает нужным.

"Любое прекращение огня означает право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить", - отметил чиновник.

Также Подоляк заявлял, что фейковая риторика агрессора России об "американских биолабораториях" в Украине является очередной бессмысленной и неуклюжей попыткой оправдать свои преступные действия. Другие страны должны сполна насладиться российской пропагандистской глупостью.

"РФ снова якобы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой же нелепый, неуклюжий и предсказуемый вид сейчас имеют лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия. Впрочем, это здорово! Другие страны должны наконец сполна насладиться российской пропагандистской глупостью", - отметил чиновник.

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