"Пропагандистская глупость": Подоляк разнес Россию за фейки о биолабораториях

Страна-оккупант Россия снова тиражирует глупые попытки оправдания своих агрессивных действий против Украины, отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Пусть другие настраждаются пропагандистскими глупостями, которые распространяет Россия - Подоляк / Коллаж Офис президента, ua.depositphotos.com

Фейковая риторика агрессора России об "американских биолабораториях в Украине" представляет собой очередную бессмысленную и неуклюжую попытку оправдать свои преступные действия. Другие страны должны сполна насладиться российской пропагандистской глупостью. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-акаунте он прокомментировал очередное заявление представителей РФ, которые снова, дескать, "обнаружили" американские биолаборатории в Украине.

По словам чиновника, таким образом страна-оккупант Россия неуклюже пытается оправдать свои агрессивные действия против Украины.

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"РФ снова якобы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой же бессмысленный, неуклюжий и предсказуемый вид сейчас имеют лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия...", - отметил чиновник.

При этом он добавил, что другие страны снова могут послушать российскую пропагандистскую глупость.

"Впрочем, это здорово! Другие страны должны наконец-то сполна насладиться российской пропагандистской глупостью", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Фейк о якобы "биолабораториях в Украине"

Страна-оккупант Россия после начала полномасштабного военного вторжения в Украину начала усиленно раскручивать фейки о, дескать, "подконтрольных Пентагону биолабораториях в Украине".

В марте прошлого года президент Зеленский заявил, что такое обвинение больше похоже на анекдот. По его словам, лаборатории занимаются в Украине только научной деятельностью и ничем иным.

"Да, это анекдот. Тут мне нечего объяснить. Ну, нет у нас. Ну, мы б с удовольствием. У нас нет. Ядерного оружия нет, химических биолабораторий и химического оружия нет", - сказал тогда глава государства.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в октябре 2022 года рассказал на Совбезе о том, что Москва, мол, "получила документы о работе биолабораторий в Украине", в которых говорится об изучении, дескать, "распространения опасных инфекций" через мигрирующих птиц, летучих мышей и комаров". По его словам, "боевые комары" могут покусать российских оккупантов, после чего они не смогут выполнять боевые задачи.

К слову, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил агрессора России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов 7 апреля снова озвучил пропаганду о, мол, "американских биолабораториях в Украине. Дескать, "Штаты ищут своих сбежавших участников военно-биологических проектов и набирают новый персонал". Мол, "биолаборатории снова начали свою работу".

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Война России против Украины: