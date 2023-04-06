'Есть четыре важные составляющие': Подоляк сообщил о неизбежном контрнаступлении ВСУ

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что на самом деле возможны лишь два варианта дальнейшего развития войны.

Подоляк рассказал, почему не начинается контрнаступление ВСУ / коллаж офис президента, Википедия

Контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от четырех важных составляющих. Когда все они сойдутся, начнется операция по освобождению временно оккупированных украинских территорий. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

По его словам, российские оккупанты думали, что их так называемая "СВО" продлится всего несколько дней. Захватчики не ожидали большого сопротивления и надеялись сделать все по "крымскому сценарию".

Подоляк подчеркнул, что на самом деле возможны лишь два варианта дальнейшего развития войны. Либо Украина выиграет и вернет все территории, либо проиграет – и тогда захватчики уничтожат весь украинский народ. По его словам, даже если все закончится по примеру 2014 года с постоянной и условно устойчивой линией разграничения, то в среднесрочной перспективе Украина исчезнет как государство.

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Поэтому, как отметил советник главы Офиса президента, Украина имеет только один вариант – выбить оккупантов со всей своей территории в рамках контрнаступления.

Подоляк подчеркнул, что есть четыре важные составляющие контрнаступления. Когда все сойдется в один "пазл", тогда эта операция начнется.

Первая составляющая – продолжается накопление оружия и соответствующей техники для контрнаступления.

Вторая – украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции.

Третья – Генеральный штаб продолжает планирование будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов.

Четвертая – информационная составляющая, которая влияет на психологическое состояние врага.

"Эти четыре компонента постепенно модерируются. Думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены определенные вопросы", - отметил Подоляк.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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