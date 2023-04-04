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Фейгин озвучил два сценария мгновенного окончания войны в Украине

4 апреля 2023, 04:00
Правозащитник отметил, что сейчас Россия сама создала такую ситуацию, что все безъядерные государства захотят получить ядерное оружие.
Марк Фейгин, ВСУ
Фейгин озвучил два сценария мгновенного окончания войны в Украине / 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Одним из сценариев быстрого завершения войны в Украине есть размещение ядерного оружия на территории нашего государства. Однако союзники не могут этого допустить, ведь стараются придерживаться международных соглашений о нераспространении ядерного оружия. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

Заметим, что Будапештский меморандум, который подписала Украина и отказалась от ядерного оружия, сейчас нарушен страной-агрессором Россией и Беларусью. Фейгин считает, что вопрос изменения Конституции и получения Украиной ядерного оружия лежит сейчас в плоскости политической воли государства.

"А если будет угроза самому существованию Украины, на мой взгляд, я не вижу никаких проблем любыми способами получить ядерные боеголовки", - добавил правозащитник.

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Он убежден, что так война закончится в два этапа. Сначала будет снята ядерная угроза в отношении Украины, впоследствии будут затихать наступательные действия. А потом начнется долгий процесс, в котором Москва будет пытаться что-то оставить за собой.

Как отметил Фейгин, сейчас Россия сама создала такую ситуацию, что все безъядерные государства захотят получить ядерное оружие. Речь идет об Иране, Японии, Корее, странах, представляющих угрозы собственной безопасности на Ближнем Востоке.

Российский оппозиционер считает, что вторым сценарием скорого окончания войны может стать вступление Украины в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг ссылается на то, что этого не могут сделать во время войны, но могут сразу после. Там считают, что вход Украины в НАТО – это втягивание НАТО в войну.

"Может быть, что ситуация подойдет к тому, что это будет единственным способом для остановки войны", - добавил говорящий.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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