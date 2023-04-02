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"Идут на убой, как скот": Фейгин объяснил, почему россияне молча гибнут за Путина

2 апреля 2023, 20:19
Российский оппозиционер убежден, что россияне не восстанут против Путина и после потери Крыма.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Фейгин объяснил, почему россияне молча гибнут за Путина / сайт Кремля, скриншот

Население страны-агрессоры России никак не будет реагировать на новую волну мобилизации для войны против Украины и не восстанет против российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

"Путина давно должны были четвертовать за то, что он сделал. А сейчас, забрав все, что было у среднестатистического россиянина, его и дальше поддерживают. Сначала он забрал у русских экономическую и политическую свободу. Потом у россиян забрали все гражданские права и обещали, что никогда не заберут у них право на жизнь. И сейчас этих среднестатистических россиян бросают на убой в Украину", - пояснил Фейгин в эфире Эспрессо.

Российский оппозиционер убежден, что россияне не восстанут против Путина и после потери Крыма.

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"Путин начал забирать у россиян последнее - право на жизнь. Их бросают на войну с Украиной. И русские идут на убой, как скот. Их просто перемалывают на фарш в Украине. Конечно, это феномен. Для Путина же это спасение и удивление. Он пойдет дальше. И, если раньше я считал, что есть какая-то точка невозврата, то сейчас я так не думаю. Россияне не восстали, когда их разбили в Харьковской и Херсонской области. Не удивлюсь, что и после потери Крыма они не восстанут против путинского режима", - добавил он.

Напомним, недавно российский правозащитник, адвокат и оппозиционер Марк Фейгин заявлял, что диктатор Владимир Путин не сможет долго оправдываться перед россиянами за неудачи в Украине. Когда украинские военные вернут еще кусок оккупированных территорий, глава Кремля еще будет иметь какой-то резерв для пропагандистских объяснений этой неудачи, но дальше этот резерв закончится, и все увидят, что он неудачник.

"Если украинские воины отобьют часть оккупированных территорий на юге или востоке, то Путин еще сможет как-то это оправдать перед россиянами, а вот после потери Крыма он уже не отвернется", - отметил Фейгин.

Также Фейгин заявлял, что российский диктатор Владимир Путин сам привел войну на территорию РФ. Теперь в Кремле серьезно задумались о том, что будет после свержения Путина. По его словам, Путин даже не мог предположить, что по территории РФ будут летать дроны.

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