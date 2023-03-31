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Какое оружие Пекин уже сейчас может поставлять оккупантам: Жданов удивил подробностями

31 марта 2023, 19:15
Военный эксперт подчеркнул, что Китай может отправлять России боеприпасы и беспилотники.
Какое оружие Пекин уже сейчас может поставлять оккупантам: Жданов удивил подробностями
Жданов рассказал, какое оружие Китай может поставлять России / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Китай может поставлять стране-агрессору России оружие для войны против Украины, поскольку протяженность границы между РФ и КНР составляет более 4 тысяч километров. Никто не может проконтролировать все, что там происходит. Такое мнение в интервью Главреду высказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Вряд ли Китай поставит России танки. А вот боеприпасы и беспилотники отправлять может. Посмотрите, сколько уже сегодня китайских БПЛА на вооружении российской армии. Их работа уже стала огромной проблемой для нас. Дроны выбивают нашу бронетехнику. Относительно боеприпасов - говорят, их якобы везут с Дальнего Востока. У Китая есть боеприпасы для российского вооружения, а история знает опыт военного сотрудничества Москвы и Пекина (СССР поставлял оружие КНР во время китайско-японской войны, которая продолжалась в период с 1937 по 1945 годы, - ред.)", - отметил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Си Цзиньпин и Путин во время своей недавней встречи в Кремле сделали практически реинкарнацию встречи Сталина и Мао Цзэдуна. Причем события происходили в том же самом зале Кремлевского дворца.

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"Правда, тогда Сталин 3 месяца не выпускал Мао Цзэдуна, пока тот не подписал все договоры, которые ему нужны (визит главы КНР Мао Цзэдуна длился с 6 декабря 1949 года по 17 февраля 1950 года. Советско-китайский договор о дружбе, союзе и военной помощи подписали в Москве 14 февраля 1950 года, - ред.). В наше время Си Цзиньпин вообще сократил свой визит, потому что поставил Путину нужные задачи. Путин все записал и Си Цзиньпин уехал даже раньше", - заметил он.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ. Си Цзиньпин - первый из мировых лидеров, который провел встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, на самом деле такая поддержка ничего не значит. Если Путин проиграет выборы или закончит жизнь самоубийством, то ничего не случится. У Китая есть экономические рычаги, свои инструменты давления на Россию. Пекин интересуют исключительно преференции и стабильность территории.

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